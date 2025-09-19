نادرا کا کراچی میں نئے میگا سینٹرز کھولنے کا اعلان
کراچی (آئی این پی)نیشنل ڈیٹابیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی (نادرا) نے کراچی میں شہریوں کی سہولت کیلیے نئے میگا سینٹرز کھولنے کا اعلان کر دیا۔۔۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق نادرا کی جانب سے کراچی میں مارچ 2026 تک3نئے میگا سینٹرز کھولے جائیں گے ۔ یہ اعلان اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل سندھ عامر علی خان نے کراچی یونیورسٹی میں ایک تقریب کے دوران کیا۔عامر علی خان نے بتایا کہ نئے میگا سینٹرز گلشن اقبال، گلبرگ اور سرجانی ٹاؤن کے علاقوں میں قائم کیے جائیں گے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جا سکیں۔