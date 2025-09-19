ملیر :گیس چوروں کیخلاف کارروائی، متعددمقدمات درج
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سوئی سدرن گیس کمپنی(ایس ایس جی سی )کی جانب سے ملیر کے مختلف علاقوں، شاہ لطیف ٹاؤن، در محمد گوٹھ، گلشن بینظیر پورٹ قاسم، گلستان فیصل سمیت دیگر کئی علاقوں میں۔۔۔
گیس چوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کنکشن کاٹ دیے گئے اور پائپ اکھاڑ دیے گئے ۔ اس حوالے سے ایس ایس جی سی کے افسر عبدالوہاب بلوچ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی ایم سندھ بلوچستان عادل پراچہ کے حکم پر کارروائیاں جاری ہیں۔ ملیر ضلع کے کئی علاقوں میں گیس چوری ہو رہی ہے ، اسی سلسلے میں مختلف مقامات پر کارروائی کرتے ہوئے غیرقانونی لگائے گئے کنکشن کاٹ دیے گئے ہیں۔ آپریشن کے دوران ایس ایس جی سی پولیس سمیت مقامی پولیس اور دیگر اداروں کے افسران نے حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی گیس کی قلت ہے ، اس کے باوجود گیس چور رہائشیوں کو بھاری رقم کے عوض چوری کی گیس فراہم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میٹر لگے گھریلو صارفین کو گیس کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ، ایسی شکایات پر قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے ۔ ملیر ضلع کے کئی علاقوں، گوٹھوں اور سوسائٹیوں میں غیرقانونی طریقے سے کنکشن لے کر چوری کی گیس استعمال کی جا رہی ہے ۔ کچھ بااثر گیس چوروں کے خلاف سرکاری مدعیت میں مقدمات درج کیے گئے ہیں اور بہت جلد وہ قانون کی گرفت میں ہونگے ۔