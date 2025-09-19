صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محفوظ طبی نگہداشت کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں، ماہرین

  • کراچی
کراچی (سٹی ڈیسک)ایس آئی یو ٹی مریم بشیر داؤد چلڈرن اسپتال میں ورلڈ پیشنٹ سیفٹی ڈے 2025 نہایت جوش و خروش سے منایا گیا جہاں بچوں کی محفوظ دیکھ بھال، ان کی تعلیم اور آگاہی کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔۔۔

 اس موقع پر ماہرینِ طب نے زور دیا کہ مریضوں کی حفاظت اور بہتر علاج کے لیے والدین، معالجین اور معاشرے کو اجتماعی طور پر آگے آنا ہوگا۔واضح رہے کہ ایس آئی یو ٹی میں مریضوں کوتمام طبی سہولیات بلا تفریق مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ اس سال کا موضوع ہر نوزائیدہ اور ہر بچے کے لیے محفوظ نگہداشت رکھا گیا، جس کے تحت ماہرین نے واضح کیا کہ بالخصوص ایسے بچے جو پیدائشی یورولوجی یا قلبی امراض میں مبتلا ہوں، وہ زیادہ خطرات سے دوچار رہتے ہیں۔ مزید برآں، مقررین نے کہا کہ مریضوں کی حفاظت محض ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری نہیں بلکہ ایک اخلاقی فریضہ بھی ہے ، جو معیارِ صحت کی ضمانت فراہم کرتا ہے ۔تقریب میں گردہ اور دل کے امراض میں مبتلا بچوں اوران کے والدین کیلئے آگاہی پر مبنی دلچسپ سرگرمیاں منعقد کی گئیں جس میں ، ڈاکٹروں، والدین اور تیمارداروں کی حقیقی کہانیاں پیش کی گئیں۔

 

