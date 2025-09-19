پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، آفاق احمد
کراچی (اسٹاف رپورٹر)مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے اور گزشتہ 17 برسوں کے دوران ترقیاتی بجٹ کے کھربوں روپے ہڑپ کرلیے ہیں۔۔۔
گزشتہ روز اپنے بیان میں چیئرمین آفاق احمد نے کہا کہ صوبے کو ہر سال جتنا ریونیو کراچی فراہم کرتا ہے ، اس کا دس فیصد بھی شہر پر خرچ نہیں کیا جاتا۔ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ غیر مقامی افسران کی تعیناتی ہے ۔ پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ سے افسران لاکر شہر میں تعینات کر دیے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے شہریوں کو لوٹ رہے ہیں۔چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ نے کہا کہ کراچی کے انفرااسٹرکچر کو جس تیزی اور تسلسل کے ساتھ تباہ کیا گیا ہے اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کا عذاب کراچی اور سندھ پر مسلط کیا وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف شہر بلکہ ملک کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے کیوں کہ کراچی نہ صرف صوبے بلکہ پورے ملک کی معیشت کو سہارا دینے والا شہر ہے ۔ آفاق احمد نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے کسی اچھائی کی توقع نہیں رکھی جاسکتی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فارم 47 بنانے والے پیپلز پارٹی کی کرپشن، اقربا پروری اور بیڈ گورننس کا نوٹس لیں اور کراچی کو تباہ ہونے سے بچایا جائے ۔