صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، آفاق احمد

  • کراچی
پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، آفاق احمد

کراچی (اسٹاف رپورٹر)مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے اور گزشتہ 17 برسوں کے دوران ترقیاتی بجٹ کے کھربوں روپے ہڑپ کرلیے ہیں۔۔۔

گزشتہ روز اپنے بیان میں چیئرمین آفاق احمد نے کہا کہ صوبے کو ہر سال جتنا ریونیو کراچی فراہم کرتا ہے ، اس کا دس فیصد بھی شہر پر خرچ نہیں کیا جاتا۔ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ غیر مقامی افسران کی تعیناتی ہے ۔ پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ سے افسران لاکر شہر میں تعینات کر دیے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے شہریوں کو لوٹ رہے ہیں۔چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ نے کہا کہ کراچی کے انفرااسٹرکچر کو جس تیزی اور تسلسل کے ساتھ تباہ کیا گیا ہے اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کا عذاب کراچی اور سندھ پر مسلط کیا وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف شہر بلکہ ملک کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے کیوں کہ کراچی نہ صرف صوبے بلکہ پورے ملک کی معیشت کو سہارا دینے والا شہر ہے ۔ آفاق احمد نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے کسی اچھائی کی توقع نہیں رکھی جاسکتی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فارم 47 بنانے والے پیپلز پارٹی کی کرپشن، اقربا پروری اور بیڈ گورننس کا نوٹس لیں اور کراچی کو تباہ ہونے سے بچایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ترقیاتی سکیموں میں گھپلوں پر سخت کارروائی کا حکم

ڈی سی کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

پولیس اسٹیشن قائد آباد میں شہزاد آصف خان کی کھلی کچہری

وزیر اعلی آج سرگود ھا میں الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کریں گی ، صہیب احمد

پبلک و نجی تعلیمی اداروں کی گاڑیوں میں گاڑیوں میں سلنڈرز

آئس،چرس،شراب،ناجائز اسلحہ برآمد،11ملزم گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ