بل بورڈز کی تنصیب:کے ایم سی و دیگر اداروں سے جواب طلب

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ میں شہر بھر میں رہائشی عمارتوں، دیواروں اور دیگر مقامات پر بل بورڈز کی تنصیب سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران ٹاؤن میونسپل کارپوریشن صدر کی جانب سے جواب عدالت میں جمع کرایا گیا۔۔۔

وکیل ٹی ایم سی جہانگیر کلہوڑو ایڈووکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ سندھ ایڈورٹائزمنٹ رولز 2021 کے مطابق لائسنس ہولڈرز بل بورڈز کے لیے متعلقہ اداروں سے رجوع کرتے ہیں اور ٹی ایم سی کی حدود میں کوئی غیر قانونی بل بورڈ نصب نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق قانون سازی بھی مکمل کی جا چکی ہے ۔سماعت کے دوران جسٹس کے کے آغا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نجی پراپرٹیز پر بل بورڈز سے متعلق بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہدایات دی جائیں، غیر قانونی بل بورڈز لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے کے ایم سی اور دیگر متعلقہ اداروں سے 22اکتوبر تک تحریری جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے باوجود شہر بھر میں جگہ جگہ بڑے بڑے بل بورڈز نصب ہیں، حتیٰ کہ گھروں کی چھتوں اور دیواروں پر بھی بورڈز لگائے گئے ہیں جو نہ صرف عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہیں بلکہ شہریوں کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔وکیل نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عملدرآمد میں غفلت ناقابل قبول ہے ۔

 

