بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انجینئرنگ کی ازسرنو تشکیل کا فیصلہ

  • کراچی
بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انجینئرنگ کی ازسرنو تشکیل کا فیصلہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)میئربیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی زیر صدارت سٹی کونسل ہال میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انجینئرنگ کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں میونسپل کمشنر ایس ایم افضل زیدی پی اے ایس، مشیر مالیات گلزار ابڑو، میئر کراچی کے سینئر ڈائریکٹر کوآرڈینیشن اخلاق احمد، ڈی جی ٹی ایس طارق مغل اور۔۔۔

 دیگر اعلیٰ افسران شریک ہوئے ۔ اجلاس کے دوران متعلقہ انجینئرز نے میئر کراچی کو شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور ان کی پیشرفت پر تفصیلی بریفنگ دی۔میئر  نے محکمہ انجینئرنگ کی از سر نو تشکیل کے واضح احکامات جاری کرتے ہوئے شفافیت، کارکردگی اور تیز رفتار ترقی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ایک مرکزی ادائیگی کا نظام بنایا جائے جسے فنانشل ایڈوائزر سے منظور کرایا جائے اور تکمیل کا سرٹیفکیٹ فنانس ڈپارٹمنٹ میں جمع کرانے کے بعد ہی ادائیگی کی جائے ۔مزید برآں میئر نے ہدایت کی کہ ضلعی اے ڈی پی، صوبائی اے ڈی پی، ایمرجنسی کاموں اور کلک پروجیکٹس کے لیے الگ الگ ٹیمیں تشکیل دی جائیں جبکہ اضافی آسامیوں کی تخلیق پر بھی غور کیا جائے ۔ میئر نے سختی سے واضح کیا کہ کے ایم سی کے دائرہ اختیار میں کسی بھی ترقیاتی کام کا آغاز بغیر باقاعدہ منظوری اور این او سی کے نہیں ہوگا، خواہ وہ کسی بھی محکمے ، ادارے یا حکومت کی طرف سے ہو۔

