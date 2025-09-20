صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
تھانہ بن قاسم کی حدود میں لڑکی اغوا

کراچی(آئی این پی) کراچی میں تھانہ بن قاسم کی حدود میں ایک لڑکی کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا، واقعے کی اطلاع پر پولیس حرکت میں آگئی۔

پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔پولیس حکام نے بتایا کہ اغوا کی اطلاع ملتے ہی علاقے میں سرچ آپریشن شروع کیا گیا جس میں مقامی افراد کی بڑی تعداد بھی شریک ہے ۔پولیس نے اغوا کے شبہ میں ایک نوجوان کو حراست میں لیا، جسے مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ مزید حقائق تفتیش کے بعد سامنے آئیں گے ۔

 

