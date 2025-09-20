سینئر صحافی حامد الرحمن کے والد انتقال کر گئے
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سینئر صحافی اور سابق صدر کراچی یونین آف جرنلسٹ (دستور)حامد الرحمن کے والد رضائے الٰہی سے انتقال کر گئے۔
نماز جنازہ میں امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان، امیر ضلع جنوبی سفیان دلاور، جماعت اسلامی کراچی کے سینئر ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات و انچارج سوشل میڈیا صہیب احمد، پیماکے مرکزی عہدیدار عاطف حفیظ، سندھ کے صدر عبد اللہ متقی سمیت صحافیوں، کیمرا اور رپورٹرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔علاوہ ازیں منعم ظفر نے حامد الرحمن سے ملاقات کی اور والد کے انتقال پر گہرے دکھ و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کیلئے مغفرت کی دعا کی۔