محراب پور میں کرنٹ لگنے سے دو بچے جاں بحق
محراب پور ،اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) کرنٹ لگنے کے دو الگ واقعات میں دو کمسن بچے جاں بحق ہوگئے۔ پہلا واقعہ بھریا سٹی تھانہ کی حدود گاؤں موسی کلہوڑو میں پیش آیا جہاں برقی تار سے کرنٹ لگنے کے باعث 8 سالہ دلدار ولد نظام الدین کلہوڑو موقع پر دم توڑ گیا۔
دوسرا واقعہ گاؤں شکل خان مری میں پیش آیا جہاں بجلی کے پنکھے سے کرنٹ لگنے کے باعث 7 سالہ شاہد مری ولد نصیر مری جاں بحق ہوگیا۔ ادھر محراب پور کے قریب قومی شاہراہ پر ڈاکوؤں نے مسافر کوچ کو روکنے کی کوشش ناکام ہونے پر اندھا دھند فائرنگ کردی جس سے ڈرائیور صحبت اللہ شدید زخمی ہوگیا۔ دوسرا واقعہ سوئی گیس پولیس چوکی کی حدود میں پیش آیا جہاں مہران ہائی وے پر سوئی گیس اسٹاپ کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نور حسن اور صادق لاشاری زخمی ہوگئے۔ روہڑی میں ایکسائز اینڈ نارکوٹکس سرکل نے صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ کی ہدایات پر کارروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کر کے اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنادی۔ اے ای ٹی او قمر الدین سیال اور انسپکٹر سید اکرم شاہ کی نگرانی میں جیکب آباد سے نواب شاہ جانے والی ویگن کی تلاشی کے دوران گڑھی خیرو کے رہائشی پنھل ولد رحمت خان بلیدی کے قبضے سے ایک کلو کرسٹل آئس، ایک کلو ہیروئن اور ایک کلو ویڈ برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حیدرآباد کی سی ٹی ڈی پولیس نے قاسم آباد سے کالعدم تنظیم سندھودیش لبریشن آرمی کے روپوش دہشتگرد سرکش عرف سنی بھٹی کو گرفتار کر لیا۔