ایسی حکومت جو تحفظ نہ دے سکے ،اقتدار چھوڑ دے ، غفور حیدری
جیکب آباد(نمائندہ دنیا)جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ ایسی حکومت جس کے بس میں عوام کو سڑکوں اور بازاروں میں تحفظ فراہم کرنے کی صلاحیت نہ ہو،اسے اقتدار میں رہنے کا اخلاقی یا سیاسی حق نہیں۔
اگر حکومت عوام کو تحفظ نہیں دے سکتی تو اسے اقتدار چھوڑ دینا چاہیے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ، بلوچستان اور خیبرپختونخوا کے عوام کو آزادانہ سفر تک کی سہولت میسر نہیں اور یہ ایک سنگین قومی مسئلہ ہے ۔ بلوچستان میں ایک ہزار سے زائد فوجی جوان شہید ہوچکے ہیں مگر حکومت امن قائم کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے ۔ مولانا حیدری نے کہا کہ اگر حکومت کے پاس ڈاکوؤں کو ختم کرنے کی طاقت نہیں تو بہتر ہے کہ وہ اقتدار چھوڑ دے ، ورنہ عوام ممکنہ طور پر سول نافرمانی کی طرف جانے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا پانچ روزہ امن مارچ مکمل طور پر پرامن رہا ، کہیں کوئی درخت نہیں ٹوٹا اور نہ کسی دکان کو نقصان پہنچا۔ آئندہ وہ پرامن عوامی مظاہروں، قانونی احتجاج اور آئینی دباؤ کے ذریعے اپنا حق مانگتے رہیں گے ۔ مولانا حیدری نے انتباہ کیا کہ اگر ریاست شہریوں کو محفوظ رکھنے میں ناکام رہی تو عوامی برداشت ختم ہو جائے گی اور لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے ، جس کے بعد حکمرانوں کے لیے چھپنے کی جگہ بھی نہیں رہے گی۔