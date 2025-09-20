صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنگریو:نادرا آفس ٹنڈو باگو کے عملے کے خلاف مظاہرہ

  • کراچی
پنگریو (نمائندہ دنیا)پنگریو میں مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے نادرا آفس ٹنڈو باگو کے انچارج اور انتظامیہ کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی قیادت لکھاڈنو، منظور علی، محمد عاطف، علی اصغر اور دیگر نوجوانوں نے کی۔

مظاہرین نے الزام لگایا کہ نادرا آفس کے انچارج عوام کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں ، خواتین، مردوں اور بچوں کو صبح سے شام تک گرمی میں بلاجواز بٹھا دیاجاتاہے اس کے باوجود کام نہیں ہوتے ، جبکہ کرپشن کا بازار بھی گرم ہے ۔ان کے مطابق دفتر میں ایجنٹ مافیا اور مخصوص ملازمین کے ذریعے مبینہ طور پر کرپشن کو فروغ دیا جا رہا ہے ۔ مقامی نوجوانوں نے میڈیا کو بتایا کہ غلط طریقہ کار اور اقربا پروری کے باعث دفتر آنے والے سائلین مایوس لوٹتے ہیں ، سست روی کے باعث شناختی کارڈ، ب فارم اور دیگر کاغذات بنوانے میں کئی کئی روز لگ جاتے ہیں۔ مظاہرین نے شکوہ کیا کہ نااہل عملے کے باعث عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔احتجاجی مظاہرین نے نادرا کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ نادرا آفس ٹنڈو باگو میں جاری کرپشن اور اقربا پروری کا فوری نوٹس لیا جائے اور انچارج ،عملے کے خلاف تحقیقات کرکے کارروائی عمل میں لائی جائے۔

 

