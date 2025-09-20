حسین آباد درگاہ میں دو روزہ جشنِ میلاد النبی ؐکی تقریبات کا آغاز
لاڑکانہ(بیورو رپورٹ)سندھ کی مشہور حسین آباد درگاہ پر جشنِ میلاد النبی ؐکی دو روزہ تقریبات کا آغاز ہوگیا۔ افتتاحی محفلِ میلاد میں سیاسی، سماجی، ادبی اور مذہبی شخصیات، علما و مشائخ اور مفتیان کرام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
محفل کی صدارت درگاہ کے سجادہ نشین پیر سید عطاء اللہ شاہ بخاری حسینی نے کی، جبکہ نگرانی صاحبزادگان سید نصر اللہ شاہ بخاری اور سید ثناء اللہ شاہ بخاری نے کی۔ اس موقع پر مختلف درگاہوں اور خانقاہوں کے سجادہ نشین اور مشائخ، جن میں پیر عبدالغفار جان نقشبندی، صاحبزادہ محمد خلیل الرحمن نقشبندی، صاحبزادہ محمد معصوم نقشبندی، درگاہ مشوری شریف کے پروفیسر منظور احمد مشوری، سینیئر رائٹر و کالم نگار عبدالفتاح عباسی، رکن سندھ اسمبلی جمیل احمد سومرو، ٹاؤن چیئرمین شاہ رخ انور سیال، میر نادر علی خان مگسی اور ایم پی اے برہان خان چانڈیو شامل تھے ، خصوصی طور پر شریک ہوئے ۔علمائے کرام نے اپنے خطابات میں کہا کہ عشقِ رسول ؐ کامیابی کا ذریعہ ہے ، عشقِ رسول ؐ کے بغیر زندگی بے معنی ہے اور مومن ہمیشہ آپ ؐ پر درود و سلام بھیجتا ہے ۔ محفل میں ملک کے نامور نعت خواں محمد حسینی، فقیر مکھنو مہر حسینی، سید اسد اللہ شاہ بخاری حسینی اور دیگر نے نعتیں پیش کر کے محفل کو روح پرور بنا دیا۔دو روزہ جشنِ میلاد النبی ﷺ کی ان تقریبات میں سندھ، پنجاب، بلوچستان، آزاد کشمیر اور بیرونِ ملک سے آنے والے مشائخ، علما، سیاسی و سماجی رہنما اور زائرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔