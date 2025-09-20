سندھ میں آوارہ کتوں کی بہتات، 4بچوں کو بھنبھوڑ ڈالا
سانگھڑ ،جیکب آباد(نمائندگان دنیا )سنجھورو شہر میں آوارہ کتوں کے حملے میں میمن ایجوکیشن اکیڈمی کا سات سالہ طالبعلم مختیار احمد ولد محمد صدیق شیخ شدید زخمی ہوگیا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بچہ اسکول سے چھٹی کے بعد گھر واپس جارہا تھا۔
آوارہ کتوں نے حملہ کرکے بچے کو نوچ ڈالا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوگیا۔زخمی بچے کو تعلقہ اسپتال سنجھورو میں ابتدائی طبی امداد کے بعد پی وی ویکسین دی گئی، تاہم حالت تشویشناک ہونے پر اسے پیپلز میڈیکل کالج ہسپتال نواب شاہ منتقل کردیا گیا۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر شبیر چینا کے مطابق سانگھڑ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں خصوصی ویکسین کی عدم دستیابی کے باعث بچے کو ریفر کیا گیا۔ضلع بھر میں آوارہ کتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور روزانہ سگ گزیدگی کے درجنوں واقعات پیش آرہے ہیں۔ دوسری جانب میونسپل کمیٹی سنجھورو کے چیئرمین رانا محمد انور نے فوری مہم شروع کرادی ، پہلے روز بلدیہ عملے نے سو آوارہ کتوں کو زہر دے کر ہلاک کیا۔ جیکب آباد میں آوارہ کتوں کے حملوں سے تین معصوم بچے زخمی ہوگئے ۔ واقعات جڑیا چوک اور جمالی واہ کے علاقوں میں پیش آئے ، جہاں کتوں نے حملہ کرکے مدثر رند، غازی ٹالانی سمیت تین کمسن بچوں کو زخمی کردیا۔زخمی بچوں کو فوری طور پر سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے ساتھ ویکسین بھی لگائی گئی۔ اسپتال ذرائع کے مطابق بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ شہر میں سگ گزیدگی کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہورہا ہے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی مؤثر کارروائی نظر نہیں آرہی۔