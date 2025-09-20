صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھینس کالونی :ریلوے ٹریک پر پل کی تعمیر کا معاملہ عدالت پہنچ گیا

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر ) بھینس کالونی میں ریلوے ٹریک پر پل کی تعمیر کا معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ حکم امتناع کے باوجود منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے پر مقامی رہائشیوں نے میئراور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کردی، جس پر عدالت نے ناظر کو معائنہ رپورٹ پیش کرنے اور فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔

سینئر سول جج ملیر نے درخواست پر ابتدائی سماعت کی۔ عدالت نے ناظر کو بطور کمشنر مقرر کرتے ہوئے 20 ستمبر کو منصوبے کی تعمیرات اور رہائشیوں کی آمد و رفت کے لئے راستے کا معائنہ کرکے رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔12 ستمبر کو رہائشی عبدالغنی و دیگر کی درخواست پر عدالت نے پل کی تعمیر روکنے اور متبادل راستہ فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ عدالت نے میئر، کلک اور دیگر کو 24 ستمبر کیلئے نوٹس جاری کیے ہیں۔وکیل درخواست گزار کے مطابق مکینوں کے پاس لیز دستاویز، این او سی اور لے آؤٹ پلان موجود ہیں۔ پل کی تعمیر سے گھروں تک رسائی متاثر ہوگی اورہنگامی صورتحال میں ایمبولنس متاثرہ گھروں تک نہیں پہنچ سکیں گے ۔ 

 

