باربی کیو ہوٹل کے دھویں نے جینااجیرن کردیا،رہائشیوں کا احتجاج
کراچی (سٹی ڈیسک)گلشن حدید فیزٹو میں قائم باربی کیو ہوٹل نے آس پاس کے مکینوں کی زندگی مشکل بنا دی۔ اہل محلہ کے مطابق ہوٹل کی انگیٹھیاں شدید دھواں پیدا کر رہی ہیں جس کے باعث گھروں کے اندر سانس لینا تک دشوار ہوگیا۔
متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ اگست میں پڑوس کے مکان میں باربی کیو ہوٹل قائم کیا گیا، متعدد بار مالک مکان اور ہوٹل منتظمین سے شکایات کی لیکن کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ بعد ازاں متعلقہ اداروں بشمول یونین کونسل، پولیس، انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی اور ضلعی انتظامیہ کو تحریری درخواستیں بھی دیں تاہم معاملہ جوں کا توں ہے ۔متاثرہ خاندان کے مطابق 16 ستمبر کو اسسٹنٹ کمشنر آفس میں تحریری معاہدہ کیا گیا جس میں مکان مالک اور ہوٹل مالکان نے وعدہ کیا کہ باربی کیو کو رہائشی گھر سے دور کرنے یا چمنی بمعہ ایگزاسٹ نصب جیسے اقدامات کیے جائینگے ،تاحال کوئی پیشرفت سامنے نہیں آئی۔اہل محلہ نے الزام لگایا کہ مذکورہ ریسٹورنٹ نہ صرف دھواں پھیلا رہا بلکہ مین روڈ پر تجاوزات قائم کرکے رات گئے 3 بجے تک کاروبار بھی جاری رکھتا ہے ۔