صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باربی کیو ہوٹل کے دھویں نے جینااجیرن کردیا،رہائشیوں کا احتجاج

  • کراچی
باربی کیو ہوٹل کے دھویں نے جینااجیرن کردیا،رہائشیوں کا احتجاج

کراچی (سٹی ڈیسک)گلشن حدید فیزٹو میں قائم باربی کیو ہوٹل نے آس پاس کے مکینوں کی زندگی مشکل بنا دی۔ اہل محلہ کے مطابق ہوٹل کی انگیٹھیاں شدید دھواں پیدا کر رہی ہیں جس کے باعث گھروں کے اندر سانس لینا تک دشوار ہوگیا۔

متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ اگست میں پڑوس کے مکان میں باربی کیو ہوٹل قائم کیا گیا، متعدد بار مالک مکان اور ہوٹل منتظمین سے شکایات کی لیکن کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ بعد ازاں متعلقہ اداروں بشمول یونین کونسل، پولیس، انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی اور ضلعی انتظامیہ کو تحریری درخواستیں بھی دیں تاہم معاملہ  جوں کا توں ہے ۔متاثرہ خاندان کے مطابق 16 ستمبر کو اسسٹنٹ کمشنر آفس میں تحریری معاہدہ کیا گیا جس میں مکان مالک اور ہوٹل مالکان نے وعدہ کیا کہ باربی کیو کو رہائشی گھر سے دور کرنے یا چمنی بمعہ ایگزاسٹ نصب جیسے اقدامات کیے جائینگے ،تاحال کوئی پیشرفت سامنے نہیں آئی۔اہل محلہ نے الزام لگایا کہ مذکورہ ریسٹورنٹ نہ صرف دھواں پھیلا رہا بلکہ مین روڈ پر تجاوزات قائم کرکے رات گئے 3 بجے تک کاروبار بھی جاری رکھتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:سیلاب متاثرہ 32 پلیوں میں سے 23 بحال

ڈی جی پاکستان پوسٹ کاجنرل پوسٹ آفس سیالکوٹ کا دورہ

سیالکوٹ:اے سی کیخلاف انجمن پٹواریاں کا احتجاج، دفاتر بند

تجاوزات کے خلاف کارروائی، گلہ قصاباں بازار کشادہ

گجرات:کڈنی سنٹر میں عطیہ کی گئی ڈائیلسز مشین کا افتتاح

منڈیر:اوورسیز ہائر سیکنڈری سکول کا سیلاب زدگان کیلئے 9 لاکھ روپے عطیہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن