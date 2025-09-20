غیر مقامی مافیاز کی کرپشن سے شہر کھنڈر ،صادق ادریس
کراچی (اسٹاف رپورٹر)مہاجر قومی موومنٹ کے مرکزی رہنما صادق ادریس نے کہا ہے کہ غیر مقامی مافیاز کی کرپشن اور لوٹ مار نے شہر کو کھنڈر بنادیا۔۔۔
جس کے باعث عوام کی زندگی اجیرن ہوچکی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ سے آئے تاجر برادری کے وفد سے ملاقات کے موقع پرکیا۔صادق ادریس نے کہا کہ بارشوں کے بعد شہر کی اہم شاہراہیں اور گلی محلوں کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جبکہ سیوریج کے پانی سے بھرے گہرے گڑھوں نے شہریوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کردیا ہے ۔