قومی شاہراہ گھگھر تجاوزات سے پاک، کیبن و پتھارے مسمار

  • کراچی
قومی شاہراہ گھگھر تجاوزات سے پاک، کیبن و پتھارے مسمار

کراچی (رپورٹ: آغا طارق)قائد آباد سے گھگھر پھاٹک تک قومی شاہراہ کو تجاوزات سے پاک کرنے کیلئے انسدادِ تجاوزات مہم شروع کی گئی۔

کارروائی اسسٹنٹ کمشنر بن قاسم خالد معروف اور انسدادِ تجاوزات گڈاپ ٹاؤن کے انچارج کفایت جتوئی کی سربراہی میں کی گئی۔انتظامیہ نے قومی شاہراہ گھگھر اور شہر کی سڑکوں،  اور مارکیٹوں کے سامنے قائم تجاوزات اور قبضوں کو ہٹا دیا۔روڈز اور چوراہوں پر کھڑی رکشوں کو بھی ہٹا دیا گیا جبکہ مرکزی بازار اور نیشنل ہائی وے کے کناروں پر قائم کیبن سمیت متعدد غیر قانونی ڈھانچے مسمار کر دیے گئے ۔

 

