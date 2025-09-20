صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریڈ لائن منصوبہ :سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کی تحریکِ التواء جمع

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر زیر تعمیر ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے میں انتظامی نااہلی سے عوام کو درپیش مسائل پر سندھ اسمبلی میں تحریکِ التواء جمع کروادی ہے۔

ایم کیو ایم کے اراکین سندھ اسمبلی نے کہا کہ شہریوں کو ٹریفک جام، گردوغبار اور راستوں کی بندش کا سامنا ہے ، ناقص منصوبہ بندی کے باعث پانی اور سیوریج کے مسائل شدت اختیار کرگئے ہیں، یونیورسٹی روڈ پر طلبہ، مریض اور راہگیر شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اراکین کے مطابق ریڈ لائن منصوبہ شہریوں کے لیے عذاب بن چکا ہے ، تحریکِ التواء میں انتظامیہ کی غفلت اور غیر منصوبہ بندی کو اجاگر کیا جائے گا۔ اراکین نے کہا کہ سندھ حکومت کے اربوں روپے کے منصوبے صرف فوٹو سیشن اور دکھاوے تک محدود ہیں، عملی اقدامات کہیں نظر نہیں آتے ۔ تحریکِ التواء ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین سندھ اسمبلی انجینئر سید عثمان، معید انور، فرحان انصاری اور شارق جمال کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے ۔

