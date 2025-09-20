صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کے خلاف مہم تیز، ڈپٹی کمشنرز کو سخت ہدایات

  • کراچی
تجاوزات کے خلاف مہم تیز، ڈپٹی کمشنرز کو سخت ہدایات

کراچی (این این آئی)کمشنر سید حسن نقوی نے تمام ڈپٹی کمشنرزسے کہا کہ وہ جن علاقوں سے تجاوزات کا خاتمہ کریں یقینی بنائیں وہاں دوبارہ تجاوزات قائم نہ ہوں۔ ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ ایک اجلاس میں تجاوزات کی روک تھام کیلئے کوششوں کو نتیجہ خیز بنانے کیلئے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔

 فیصلہ کیا گیا کہ تمام ڈپٹی کمشنرز اپنے اپنے علاقوں میں مصروف اور اہم شاہراہوں پر تجاوزا ت کے خاتمہ اور روک تھام کیلئے خصوصی توجہ دیں گے ۔ ٹریفک کیلئے رکاوٹ بننے والی تجاوزات کے خاتمہ کے لئے ترجیحی اقدامات کریں گے جن مقامات سے تجاوزات کو ہٹایا جائے گا وہاں دوبارہ تجاوزات قائم کرنے کی روک تھام کیلئے ان کی نگرانی کی جائے گی ۔ علاوہ ازیں اسسٹنٹ کمشنر گلزار ہجری عرفان نظامانی نے 2700 لیٹر غیر قانونی ایرانی ڈیزل کی فروخت کے خلاف کارروائی کرکے ڈیزل کسٹم حکام کے حوالہ کر دیا۔  سرکاری نرخوں کی سرکاری فہرست آویزاں نہ کرنے والے 12 دکانداروں کے خلاف کارروائی کرکے ان پر ایک لاکھ 85 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

تیز ہوا کیساتھ موسلا دھار بارش،درجنوں فیڈر ز ٹرپ کر گئے

سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین بارے پروپیگنڈا بے بنیاد :بریفنگ

ڈی سی خوشاب کاشہر کے مختلف مقامات کادورہ، صفائی کا معائنہ

اسد عباس مگسی کی مختلف سائلین سے ملاقات،مسائل سن کر احکامات جاری

پاکستان میں انڈسٹری کا قیام وقت کی ضرورت ہے ،عامر سلطان چیمہ

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب کی زیر صدارت وی ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن