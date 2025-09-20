تجاوزات کے خلاف مہم تیز، ڈپٹی کمشنرز کو سخت ہدایات
کراچی (این این آئی)کمشنر سید حسن نقوی نے تمام ڈپٹی کمشنرزسے کہا کہ وہ جن علاقوں سے تجاوزات کا خاتمہ کریں یقینی بنائیں وہاں دوبارہ تجاوزات قائم نہ ہوں۔ ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ ایک اجلاس میں تجاوزات کی روک تھام کیلئے کوششوں کو نتیجہ خیز بنانے کیلئے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔
فیصلہ کیا گیا کہ تمام ڈپٹی کمشنرز اپنے اپنے علاقوں میں مصروف اور اہم شاہراہوں پر تجاوزا ت کے خاتمہ اور روک تھام کیلئے خصوصی توجہ دیں گے ۔ ٹریفک کیلئے رکاوٹ بننے والی تجاوزات کے خاتمہ کے لئے ترجیحی اقدامات کریں گے جن مقامات سے تجاوزات کو ہٹایا جائے گا وہاں دوبارہ تجاوزات قائم کرنے کی روک تھام کیلئے ان کی نگرانی کی جائے گی ۔ علاوہ ازیں اسسٹنٹ کمشنر گلزار ہجری عرفان نظامانی نے 2700 لیٹر غیر قانونی ایرانی ڈیزل کی فروخت کے خلاف کارروائی کرکے ڈیزل کسٹم حکام کے حوالہ کر دیا۔ سرکاری نرخوں کی سرکاری فہرست آویزاں نہ کرنے والے 12 دکانداروں کے خلاف کارروائی کرکے ان پر ایک لاکھ 85 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔