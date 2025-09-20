صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میئر نے ریڈ لائن منصوبہ 2035 تک مکمل نہ ہونیکا خدشہ ظاہر کردیا

  • کراچی
میئر نے ریڈ لائن منصوبہ 2035 تک مکمل نہ ہونیکا خدشہ ظاہر کردیا

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے گرین لائن اور ریڈ لائن منصوبوں میں تاخیر پر شدید تنقید کرتے ہوئے 2035 تک مکمل نہ ہونے کا خدشہ ظاہر کردیا۔

میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے اپنے ایک بیان میں پی آئی ڈی سی ایل سے مطالبہ کیا کہ مذکورہ منصوبوں کے مکمل ہونے کی تاریخ دی جائے ، کراچی کی سڑکوں کی مرمت، فٹ پاتھوں کی خراب اور منصوبے کی تکمیل کی مقررہ مدت سے کے ایم سی کو مطمئن کیا جائے۔ مرتضیٰ وہاب کا کہنا تھا کہ 2017 کا این او سی اب تک مکمل نہیں ہوا، کراچی کے شہریوں کو مسائل کا سامنا ہے ۔ مقامی قیادت کو منصوبوں کی تکمیل میں شامل کیا جائے ، مسائل کی وجہ سے شہر کی صورتحال خراب ہوتی ہے ۔مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ ماضی میں گرین لائن پر ناگن چورنگی اور کے ڈی اے چورنگی کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا رہا۔ اس وقت عوام کو یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے ۔دوسری جانب کے ایم سی نے کنٹریکٹرز کو ایم اے جناح روڈ پر تعمیراتی کام کرنے سے روک دیا ۔ چیف انجینئر کے ایم سی نے جی ایم پی آئی ڈی سی ایل کو خط لکھ کر آگاہ دیا۔انفرااسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کے حکام نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بلدیہ عظمی نے 2017میں ایم اے جناح روڈ پرتعمیرات کی اجازت دی جائے ۔

