سجاول میں کشتی سے گرنے والا ماہی گیر ڈوب کر جاں بحق
سجاول ،اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) سندھ کے مختلف اضلاع میں حادثات وواقعات کے دوران افراد جان کی بازی ہارگئے ۔ سجاول کے نواحی گاؤں مڑہو بولا خان کا رہائشی 20 سالہ غلام مصطفیٰ ولد صالح پاڑہیری مچھلی کا شکار کرنے کے دوران کشتی سے گرنے کے باعث ڈوب کر جاں بحق ہوگیا۔
ایدھی ذرائع کے مطابق پاک بحریہ اور مقامی ماہی گیروں نے نوجوان کی لاش سمندر سے نکال کر ورثاء کے حوالے کردی۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والا نوجوان گھر کا واحد کفیل تھا۔چوہڑ جمالی میں زرعی زمین میں کام کے دوران سانپ کے ڈسنے سے کسان عبدالغفور جتوئی جاں بحق ہوگیا۔ ورثاء کے مطابق متاثرہ کسان کو پہلے ٹھٹھہ اور بعدازاں حیدرآباد اسپتال منتقل کیا گیا تاہم زہر پھیل جانے کے باعث وہ جانبر نہ ہوسکا۔ لاش گاؤں پہنچنے پر کہرام مچ گیا۔ کھپرو میں کہائی تھانے کی حدود میں یونین اسٹاپ کے قریب شادی شدہ نوجوان جرویر کولہی کی لاش درخت سے لٹکی ہوئی ملی۔ پولیس کے مطابق لاش 4 سے 6 دن پرانی ہے ۔ ورثاء نے بتایا کہ جرویر ایک ہفتے قبل ناراض ہوکر گھر سے نکلا تھا۔ پولیس نے نعش ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کردی۔ محراب پور کے قریب مہران ہائی وے پر ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر زخمی ہونے والا نوجوان نور حسن لاشاری دوران علاج دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی لاش ورثاء کے حوالے کردی گئی جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے تفتیش جاری ہے۔