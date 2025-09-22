صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندھ کوٹ پولیس کا گرینڈ آپریشن، 3 ڈکیت ہلاک، 6زخمی

  • کراچی
کندھ کوٹ پولیس کا گرینڈ آپریشن، 3 ڈکیت ہلاک، 6زخمی

کندھ کوٹ،اندرون سندھ (بیورو رپورٹ) بی سیکشن تھانہ کی حدود سے اغوا کیے گئے پولیس اہلکار فضل الرحمان کھوسو کی بازیابی کے لیے ایس ایس پی محمد مراد گھانگھرو کی سربراہی میں گرینڈ آپریشن کیا گیا۔

جس میں تین بدنام ڈاکو صحبت جاگیرانی، شفیق ڈاہانی اور شاہد بھیو ہلاک جبکہ چھ ڈاکو زخمی ہوگئے ۔ ہلاک ڈاکوؤں پر کئی مقدمات درج تھے ، صحبت جاگیرانی پر 29 اور شفیق ڈاہانی پر 5 مقدمات کی تصدیق ہوئی ہے ۔ دوسری جانب ڈاکو کی ایک آڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایس ایس پی کو دھمکی دیتے ہوئے پی پی ایل گیس فیلڈ کو نشانہ بنانے کا عندیہ دیا گیا۔ روہڑی میں ایکسائز اینڈ نارکوٹکس پولیس نے کامیاب کارروائی کے دوران ایک ڈاٹسن گاڑی کے خفیہ خانوں سے 30 کلوگرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کرلی جبکہ اسمگلر محمد انور ولد محمد ہاشم کو گرفتار کرلیا۔ کارروائی اے ٹی ای او قمرالدین سیال کی قیادت میں SIUT میڈیکل کمپلیکس، سینٹرل جیل روڈ سکھر کے قریب عمل میں لائی گئی۔ ملزم کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرکے گاڑی تحویل میں لے لی گئی۔ گھوٹکی پولیس نے پیر محبوب شاہ محلے میں  جوئے کے اڈے پر چھاپہ مار کر تین ملزمان عبدالحمید، عاربانی علی گل ملک اور گلزار چاچڑ کو گرفتار کر لیا ۔پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 11 موٹر سائیکلیں، دو موبائل فون، دو تاش کی گڈیاں اور 2500 روپے نقدی برآمد کرلی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بازاروں میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے مؤثر اقدامات

پاک سعودیہ معاہدہ، بیرونی سازشوں خطرات کیخلاف موثر آواز، بیرسٹر عتیق

وفاقی وزیر چودھری سالک حسین کا اٹلی کا کامیاب دورہ

سیاحت کے فروغ کیلئے ہرممکن اقدامات کر رہے ،احسان بھٹہ

مسلم ممالک کے غیروں پر انحصار نے نقصان پہنچایا، آغا حسین مقدسی

پیپرز آئوٹ ہونے کا خاتمہ کر دیا، چیئرمین مردان تعلیمی بورڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر