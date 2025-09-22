کندھ کوٹ پولیس کا گرینڈ آپریشن، 3 ڈکیت ہلاک، 6زخمی
کندھ کوٹ،اندرون سندھ (بیورو رپورٹ) بی سیکشن تھانہ کی حدود سے اغوا کیے گئے پولیس اہلکار فضل الرحمان کھوسو کی بازیابی کے لیے ایس ایس پی محمد مراد گھانگھرو کی سربراہی میں گرینڈ آپریشن کیا گیا۔
جس میں تین بدنام ڈاکو صحبت جاگیرانی، شفیق ڈاہانی اور شاہد بھیو ہلاک جبکہ چھ ڈاکو زخمی ہوگئے ۔ ہلاک ڈاکوؤں پر کئی مقدمات درج تھے ، صحبت جاگیرانی پر 29 اور شفیق ڈاہانی پر 5 مقدمات کی تصدیق ہوئی ہے ۔ دوسری جانب ڈاکو کی ایک آڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایس ایس پی کو دھمکی دیتے ہوئے پی پی ایل گیس فیلڈ کو نشانہ بنانے کا عندیہ دیا گیا۔ روہڑی میں ایکسائز اینڈ نارکوٹکس پولیس نے کامیاب کارروائی کے دوران ایک ڈاٹسن گاڑی کے خفیہ خانوں سے 30 کلوگرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کرلی جبکہ اسمگلر محمد انور ولد محمد ہاشم کو گرفتار کرلیا۔ کارروائی اے ٹی ای او قمرالدین سیال کی قیادت میں SIUT میڈیکل کمپلیکس، سینٹرل جیل روڈ سکھر کے قریب عمل میں لائی گئی۔ ملزم کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرکے گاڑی تحویل میں لے لی گئی۔ گھوٹکی پولیس نے پیر محبوب شاہ محلے میں جوئے کے اڈے پر چھاپہ مار کر تین ملزمان عبدالحمید، عاربانی علی گل ملک اور گلزار چاچڑ کو گرفتار کر لیا ۔پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 11 موٹر سائیکلیں، دو موبائل فون، دو تاش کی گڈیاں اور 2500 روپے نقدی برآمد کرلی۔