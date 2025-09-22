میرپورخاص:میئر کا یوسی 6کا دورہ،ترقیاتی کاموں کا جائزہ
میرپورخاص (بیورو رپورٹ) میئر عبدالرؤف غوری نے یوسی 6، ٹاؤن میر شیر محمد ٹالپور کا اچانک دورہ کیا اور وہاں جاری ڈرینج اور واٹر سپلائی اسکیموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔
دورے کے دوران میئر نے بلدیاتی عملے کو ہدایات دیں کہ ترقیاتی کام تیزی سے مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ 14 اگست، عید میلاد النبی اور مسلسل بارشوں کی وجہ سے کام میں عارضی تعطل آیا، مگر اب تمام یوسیز میں ترقیاتی کام دوبارہ شروع ہو چکے ہیں۔ میئر نے مزید اعلان کیا کہ بارشوں کے دوران جن علاقوں میں پانی کی نکاسی کے مسائل سامنے آئے ہیں، ان علاقوں کو نکاسی آب کی اسکیموں میں شامل کیا گیا ہے اور ترجیحی بنیادوں پر جلد کام شروع کیا جائے گا۔ اس موقع پر یوسی چیئرمین کامل پنھور، دانش آرائیں سمیت دیگر علاقہ مکین بھی موجود تھے اور انہوں نے میئر کا شکریہ ادا کیا۔