لاڑکانہ:منشیات کے بڑھتے استعمال کیخلاف احتجاجی ریلی
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)لاڑکانہ میں بقائِ انسان فورم ضلع کی جانب سے شہر اور گردونواح میں منشیات فروشی اور اس کے بڑھتے استعمال کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔
شرکاء نے پریس کلب کے سامنے مظاہرے کے دوران بینرز اٹھا رکھے تھے اور شدید نعرے بازی کررہے تھے۔اس موقع پر رہنماؤں نور حسین چانڈیو، ایاز سندھی، مور چانڈیو، علی مستوئی،رفیق چانڈیو اور دیگر نے کہا کہ لاڑکانہ شہر اور قریبی علاقوں میں منشیات کا کاروبار عام ہو چکا ہے ۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بعض منشیات فروش پولیس کی سرپرستی میں آئس، ہیروئن، افیون، چرس، بھنگ اور گٹکے سمیت دیگر نشہ آور اشیاء فروخت کر رہے ہیں، جس سے نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے ۔رہنماؤں نے مزید کہا کہ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں بھی منشیات کے بڑھتے سے طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے جبکہ سندھ حکومت، ضلعی انتظامیہ اور پولیس حکام اس سنگین صورتحال پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کر رہے ۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر معاملے کا نوٹس لیا جائے اور منشیات کے کاروبار کو مکمل طور پر بند کیا جائے ،تاکہ نوجوانوں کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں،بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کردیا جائے گا۔