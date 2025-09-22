صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاڑکانہ:منشیات کے بڑھتے استعمال کیخلاف احتجاجی ریلی

  • کراچی
لاڑکانہ:منشیات کے بڑھتے استعمال کیخلاف احتجاجی ریلی

لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)لاڑکانہ میں بقائِ انسان فورم ضلع کی جانب سے شہر اور گردونواح میں منشیات فروشی اور اس کے بڑھتے استعمال کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔

شرکاء نے پریس کلب کے سامنے مظاہرے کے دوران بینرز اٹھا رکھے تھے اور شدید نعرے بازی کررہے تھے۔اس موقع پر رہنماؤں نور حسین چانڈیو، ایاز سندھی، مور چانڈیو، علی مستوئی،رفیق چانڈیو اور دیگر نے  کہا کہ لاڑکانہ شہر اور قریبی علاقوں میں منشیات کا کاروبار عام ہو چکا ہے ۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بعض منشیات فروش پولیس کی سرپرستی میں آئس، ہیروئن، افیون، چرس، بھنگ اور گٹکے سمیت دیگر نشہ آور اشیاء فروخت کر رہے ہیں، جس سے نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے ۔رہنماؤں نے مزید کہا کہ سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں بھی منشیات کے بڑھتے سے طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے جبکہ سندھ حکومت، ضلعی انتظامیہ اور پولیس حکام اس سنگین صورتحال پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کر رہے ۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر معاملے کا نوٹس لیا جائے اور منشیات کے کاروبار کو مکمل طور پر بند کیا جائے ،تاکہ نوجوانوں کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں،بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کردیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بازاروں میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے مؤثر اقدامات

پاک سعودیہ معاہدہ، بیرونی سازشوں خطرات کیخلاف موثر آواز، بیرسٹر عتیق

وفاقی وزیر چودھری سالک حسین کا اٹلی کا کامیاب دورہ

سیاحت کے فروغ کیلئے ہرممکن اقدامات کر رہے ،احسان بھٹہ

مسلم ممالک کے غیروں پر انحصار نے نقصان پہنچایا، آغا حسین مقدسی

پیپرز آئوٹ ہونے کا خاتمہ کر دیا، چیئرمین مردان تعلیمی بورڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر