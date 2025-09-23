پولیس کی داؤد گوٹھ میں کارروائی تین رکنی ڈکیت گروہ گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ضلع کیماڑی تھانہ سعید آباد پولیس کی داؤد گوٹھ میں کامیاب ٹارگٹڈ کارروائی،بلدیہ ڈویژن میں متحرک انتہائی مطلوب تین رکنی ڈکیت گروہ گرفتارکرلیا گیا۔۔۔
ملزمان کی شناخت عجب خان، نعیم اللہ اور فرمان خان کے نام سے ہوئی۔ملزمان کے قبضے سے دو غیرقانونی پستول اور دو موٹر سائیکلیں برآمدہوئیں۔ملزمان نے گزشتہ ہفتے بینک سے کیش لے کر نکلنے والے سعیداللہ نامی شخص کو سیکٹر 14C سعید آباد میں لوٹا تھا۔مذکورہ واردات کا مقدمہ 481/25 تھانہ سعید آباد میں درج کیا گیا تھاجبکہ ملزمان نے دوران تفتیش دو درجن سے زائد اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا انکشاف کیا۔ملزمان نے گلشن مزدور، A25 بس اسٹاپ، مچھر کالونی، آفریدی چوک، داؤد گوٹھ، یوسف گوٹھ، شانتی نگر اور دیگر علاقوں میں وارداتوں کا انکشاف کیا۔