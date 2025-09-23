صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کی داؤد گوٹھ میں کارروائی تین رکنی ڈکیت گروہ گرفتار

  • کراچی
پولیس کی داؤد گوٹھ میں کارروائی تین رکنی ڈکیت گروہ گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)ضلع کیماڑی تھانہ سعید آباد پولیس کی داؤد گوٹھ میں کامیاب ٹارگٹڈ کارروائی،بلدیہ ڈویژن میں متحرک انتہائی مطلوب تین رکنی ڈکیت گروہ گرفتارکرلیا گیا۔۔۔

ملزمان کی شناخت عجب خان، نعیم اللہ اور فرمان خان کے نام سے ہوئی۔ملزمان کے قبضے سے دو غیرقانونی پستول اور دو موٹر سائیکلیں برآمدہوئیں۔ملزمان نے گزشتہ ہفتے بینک سے کیش لے کر نکلنے والے سعیداللہ نامی شخص کو سیکٹر 14C سعید آباد میں لوٹا تھا۔مذکورہ واردات کا مقدمہ 481/25 تھانہ سعید آباد میں درج کیا گیا تھاجبکہ ملزمان نے دوران تفتیش دو درجن سے زائد اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کا انکشاف کیا۔ملزمان نے گلشن مزدور، A25 بس اسٹاپ، مچھر کالونی، آفریدی چوک، داؤد گوٹھ، یوسف گوٹھ، شانتی نگر اور دیگر علاقوں میں وارداتوں کا انکشاف کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

صحت کی بہتر سہولیات کیلئے ہرممکن اقدامات کر رہے ،مصطفی کمال

کوٹس انجینئر نگ اور راولپنڈی جم خانہ کلب کے مابین ایلیویٹرز کی انسٹالیشن کیلئے معاہدے پر دستخط

ایف بی آر اور لمز کے مابین افسران کی تربیت کے لیے معاہدے پر دستخط

کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینگے ،انوارالحق

ملازمین کی برطرفی ،سینیٹری ورکرز کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے باہر مظاہرہ

اسلام آباد پولیس کے افسروں کی ترقی ،ڈی آئی جی نے رینک لگائے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس