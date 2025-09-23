نیپا چورنگی پل پر ڈمپر نذر آتش کرنے کا مقدمہ درج
کراچی(اسٹاف رپورٹر)گزشتہ رات نیپا چورنگی پل پر ڈمپر نذر آتش کرنے کا واقعہ۔واقعے کا مقدمہ تھانہ عزیز بھٹی میں درج کرلیا گیا، پولیس حکام کے مطابق مقدمہ سرکاری مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمہ 20 سے 25 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔۔۔
مقدمے میں املاک کو نقصان پہنچانے ،ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھیراؤ کی دفعات شامل مقدمے کے متن کے مطابق ڈمپر کی زد آنے سے موٹر سائیکل سوار خاتون شدید زخمی ہوئی،حادثے کے بعد مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگائی،پولیس بروقت پہنچی اور فائر بریگیڈ کی مدد سے ڈمپر کے اگلے حصے میں لگی آگ پر قابو پایا۔