سرکاری اسپتالوں کے ملازمین کا آج اوپی ڈیز بندش کااعلان
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سندھ کے سرکاری اسپتالوں کے ملازمین نے ڈسپیرئنس الاؤنس میں 50 فیصد اضافہ، تنخواہوں میں 70 فیصد اضافہ اور پنشن کٹوتی کے خاتمے سمیت دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے منگل(آج)کو تمام او پی ڈیز بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔۔۔
یہ اعلان گرینڈ ہیلتھ الائنس (جی ایچ اے ) کے اجلاس کے بعد کیا گیا، جو سول اسپتال کراچی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں پی ایم اے ، وائی ڈی اے ، وائی این اے ، الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز ایسوسی ایشن سندھ، سندھ پیرا میڈیکل اسٹاف، پاکستان پیرا میڈیکل اسٹاف 041 و 2076، ینگ پیرا میڈیکل اسٹاف اور سندھ ایمپلائز الائنس کے چیئرمین حاجی محمد اشرف خاصخیلی سمیت متعدد رہنماؤں نے شرکت کی۔ملازمین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈسپیرئنس الاؤنس میں 50 فیصد اضافہ کیا جائے ، گریڈ 1 تا گریڈ 22 کے تمام مستقل ملازمین کی تنخواہوں میں 70 فیصد اضافہ کیا جائے ، گروپ انشورنس و بینولنٹ فنڈ کی ادائیگی بروقت کی جائے اور پنشن میں کسی قسم کی کٹوتی نہ کی جائے ۔رہنماؤں نے کہا کہ ان تمام مطالبات کی منظوری کے لیے سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز اور دفاتر مکمل طور پر بند رکھے جائیں گے ، صرف ایمرجنسی سروسز فراہم کی جائیں گی۔