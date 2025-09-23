قتل کے ملزم کے اسپتال سے فرار کا خدشہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ٹی وی اینکر مرید عباس سمیت دو افراد کے قتل کیس کے مرکزی ملزم عاطف زمان کے علاج کے لیے جناح اسپتال میں علاج کے دوران مدعی مقدمہ کے وکیل جبران ناصر نے سیکورٹی خدشات کا اظہار کیا ہے۔۔۔
مدعی مقدمہ کے وکیل جبران ناصر نے آئی جی کو خط میں موقف اختیار کیا کہ شریک ملزم عادل زمان پہلے ہی ضمانت مسترد ہونے کے بعد فرار ہوچکا ہے ، مرکزی ملزم کے ممکنہ فرار کو روکنے کے لیے غیر معمولی حفاظتی اقدامات ضروری ہیں۔ دوسری جانب آئی جی نے سینٹرل جیل کے افسر انچارج کو ہدایت کی ہے کہ ملزم کی سکیورٹی یقینی بنائی جائے۔