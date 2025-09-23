صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹیل مل پل پر انویسٹی گیشن پولیس کے دوافسران لٹ گئے

  • کراچی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)اسٹیل مل پل پر ڈاکوؤں نے انویسٹی گیشن پولیس کے دو افسران سے نقدی اور موبائل فونز چھین لیے ۔اس حوالے سے ایس ایچ او بن قاسم فیصل رفیق نے بتایا کہ۔۔۔

 ہفتے کو دن دو بجے کے وقت شعبہ تفتیش کے دو افسران سب انسپکٹر نظام لغاری اور اے ایس آئی عزیز سادہ لباس میں اسٹیل مل پل پر موٹر سائیکل روک کر اپنے موبائل فون سے کسی کو کال کر رہے تھے کہ اس دوران موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو ان سے موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔ افسران موبائل فون کی لوکیشن سمیت دیگر شواہد پر کام کر رہے ہیں ۔

 

