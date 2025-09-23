صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ ایمپلائز الائنس کی اپیل پر آج تالا بندی

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ میں ملازمین کی پنشن کٹوتی، ڈیفرنس الاؤنس اور گروپ انشورنس نہ دینے کے خلاف سندھ ایمپلائز الائنس کی اپیل پر آج 23 ستمبر کو تمام تعلیمی ادارے ، ڈی سی آفس، لوکل گورنمنٹ آفس، ایریگیشن آفس اور دیگر دفاتر بند کر کے تالا بندی کی جائے گی۔۔۔

 اس سلسلے میں الائنس کے رہنماؤں اور چیئرمین حاجی اشرف خاصخیلی کا کہنا ہے کہ ہم صرف سرکاری ملازم ہی نہیں بلکہ موجودہ حکومت کے ووٹر بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت جمہوری حکومت ہونے کے باوجود سرکاری ملازمین کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے ، حالانکہ سندھ کا نظام سرکاری ملازمین ہی چلا رہے ہیں۔

 

