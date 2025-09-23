خواجہ سراؤں کی لاشیں ملنے کے واقعہ کا مقدمہ درج
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سپر ہائی وے میمن گوٹھ ناگوری سوسائٹی سے گزشتہ روز 3 خواجہ سراؤں کی لاشیں ملنے کے واقعہ کا مقدمہ میمن گوٹھ تھانے میں قتل کی دفعہ کے تحت درج کرلیاگیا ۔مقدمہ خواجہ گرو ظفر کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔۔۔
مدعی مقدمہ نے بیان میں بتایا کہ وہ اور دیگر خواجہ سرا ایک ہی علاقے میں مختلف کمروں میں رہائش پذیر ہیں انہیں بذریعہ واٹس ایپ معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھی الیکس۔ جیئل اور اسما کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کرکے قتل کردیا ہے ۔تینوں خواجہ سراؤں کو نامعلوم افراد نے نامعلوم وجوہات پر قتل کیا ہے ۔پولیس حکام کے مطابق تینوں لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کیا گیا۔