آرٹس کونسل میں محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام سیرت النبیؐ کانفرنس

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر )آرٹس کونسل میں محکمہ اوقاف سندھ کے زیر اہتمام سیرت النبیؐ کانفرنس کا انعقاد کیا گی۔ ’’سوشل میڈیا کے استعمال پر ریاست کی ذمہ داریاں، سیرت النبیؐ کی روشنی میں‘‘کے موضوع پر منعقدہ کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا۔۔۔

کانفرنس میں سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کو فروغ پر سیر حاصل گفتگوکی گئی ۔کانفرنس میں ریاست پرسیرت النبی ؐ کی روشنی میں نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کی ذمہ داری ادا کرنے پر زور دیا گیا۔سیرت کانفرنس میں علمائے کرام، دانشوروں، اساتذہ، طلباء اور سول سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی اورسوشل میڈیا پر نفرت انگیزی، جھوٹ اور فتنہ انگیزی کے خاتمے کیلئے پالیسی سازی کو ضروری قراردیا گیا۔معروف عالم دین مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ نبی ؐ کی سیرت اپنانے والا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے ۔

 

