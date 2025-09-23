صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرانفروشوں پر18لاکھ 10ہزار روپے جرمانہ

  • کراچی
گرانفروشوں پر18لاکھ 10ہزار روپے جرمانہ

کراچی(اسٹاف رپورٹر) کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں گراں فروشی اور تجاوزات کے خلاف انتظامیہ کی جاری مہم کا جائزہ لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹرز رابعہ سید نے کمشنر کراچی کو 14 ستمبر تا 20ستمبرگراں فروشوں کے خلاف کی جانے والی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔۔۔

کمشنر کو بتایا گیا کہ گزشتہ ایک ہفتہ میں 221 گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔مجموعی طور پر 18 لاکھ 10 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا ۔ ڈپٹی کمشنر جاوید نبی کھوسو کے مطابق ضلع جنوبی میں 58 گراں فروشوں پر 3 لاکھ 51 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ ڈی سی شرقی ابرار جعفر کے مطابق 38 گراں فروشوں پر 7 لاکھ 28 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈی سی ضلع وسطی طحہ سلیم کے مطابق 35 گراں فروشوں پر 2 لاکھ 63 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈی سی غربی ذوالفقار میمن کے مطابق 8 گراں فروشوں پر ایک لاکھ چھ ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر ملیر سلیم اللہ اوڈھو کے مطابق 34 گراں فروشوں پر ایک لاکھ23 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو کے مطابق 19 گراں فروشوں پر ایک لاکھ 86 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر کیماڑی راجہ طارق چانڈیو کے مطابق 29 گراں فروشوں پر 53 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اجلاس نے ٹماٹر کی بڑھتی ہوئی قیمت کا نوٹس لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

صحت کی بہتر سہولیات کیلئے ہرممکن اقدامات کر رہے ،مصطفی کمال

کوٹس انجینئر نگ اور راولپنڈی جم خانہ کلب کے مابین ایلیویٹرز کی انسٹالیشن کیلئے معاہدے پر دستخط

ایف بی آر اور لمز کے مابین افسران کی تربیت کے لیے معاہدے پر دستخط

کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینگے ،انوارالحق

ملازمین کی برطرفی ،سینیٹری ورکرز کا ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے باہر مظاہرہ

اسلام آباد پولیس کے افسروں کی ترقی ،ڈی آئی جی نے رینک لگائے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس