گرانفروشوں پر18لاکھ 10ہزار روپے جرمانہ
کراچی(اسٹاف رپورٹر) کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں گراں فروشی اور تجاوزات کے خلاف انتظامیہ کی جاری مہم کا جائزہ لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹرز رابعہ سید نے کمشنر کراچی کو 14 ستمبر تا 20ستمبرگراں فروشوں کے خلاف کی جانے والی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔۔۔
کمشنر کو بتایا گیا کہ گزشتہ ایک ہفتہ میں 221 گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔مجموعی طور پر 18 لاکھ 10 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا ۔ ڈپٹی کمشنر جاوید نبی کھوسو کے مطابق ضلع جنوبی میں 58 گراں فروشوں پر 3 لاکھ 51 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ ڈی سی شرقی ابرار جعفر کے مطابق 38 گراں فروشوں پر 7 لاکھ 28 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈی سی ضلع وسطی طحہ سلیم کے مطابق 35 گراں فروشوں پر 2 لاکھ 63 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈی سی غربی ذوالفقار میمن کے مطابق 8 گراں فروشوں پر ایک لاکھ چھ ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر ملیر سلیم اللہ اوڈھو کے مطابق 34 گراں فروشوں پر ایک لاکھ23 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو کے مطابق 19 گراں فروشوں پر ایک لاکھ 86 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر کیماڑی راجہ طارق چانڈیو کے مطابق 29 گراں فروشوں پر 53 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اجلاس نے ٹماٹر کی بڑھتی ہوئی قیمت کا نوٹس لیا۔