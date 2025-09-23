بارشوں کے بعد ملیریا کے کیسز میں 50فیصد اضافہ
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)محکمہ صحت سندھ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کراچی سے رواں سال ملیریا کے 2 ہزار 242 کیس رپورٹ ہوئے ہیں ، ملیر سے 21 ستمبر تک 649 کیسز رپورٹ ہوئے ، سندھ میں رواں سال اب تک ملیریا کے 1 لاکھ 62 ہزار 91 کیس سامنے آئے ہیں۔۔۔
ڈاکٹرز کے مطابق بارشوں کے بعد ملیر سے سب سے زیادہ ملیریا کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ بارشوں کے بعد ملیر میں ملیریا کے کیسز میں تقریباً 50 فیصد اضافہ ہوا۔علاوہ ازیں ایک رپورٹ کے مطابق کراچی میں 3 کروڑ کی آبادی کے لیے ملیریا اور ڈینگی اسپرے کرنے والے صرف 18 ملازمین ہیں اور وہ بھی 8 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں جب کہ ویکٹربون ڈیزیز کے ماتحت چلنے والے ڈینگی پروگرام میں 100 سے زائد اسامیاں خالی پڑی ہیں۔3 سال قبل ویکٹر بون ڈیزیز کا ہیڈ آفس کراچی سے حیدرآباد منتقل کردیا گیا جس کی وجہ سے کراچی میں اسپرے مہم عملاً غیر فعال ہے ، ڈینگی اسپرے کرنے والے 18 ملازمین کو کراچی کے 7 اضلاع میں تعینات کیا گیا ہے ۔اس وقت کراچی کے ایک ضلع میں 2 سے 3 اسپرے کرنے والا عملہ تعینات ہے ، یہ عملہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے ماتحت نہیں ہے ، ملازمین نے بتایا کہ کراچی میں گزشتہ کئی سالوں سے جراثیم کش ادویات کا اسپرے نہیں کیا جارہا ۔