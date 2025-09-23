صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرقانونی کرنسی ایکسچینج کا ملزم گرفتار،21ہزار ڈالر برآمد

  • کراچی
غیرقانونی کرنسی ایکسچینج کا ملزم گرفتار،21ہزار ڈالر برآمد

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے )اسٹیٹ بینک سرکل کراچی نے کارروائی کے دوران غیرقانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم کوگرفتارکرلیا جس کے قبضے سے 21 ہزار امریکی ڈالر برآمد ہوئے ہیں۔۔۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق اسٹیٹ بینک سرکل کراچی نے کارروائی کے دوران غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم کوگرفتارکیا۔ایف آئی اے ترجمان کے مطابق ملزم کی شناخت محمد اکبرکے نام سے ہوئی، جس کی رنگے ہاتھوں گرفتاری سہراب گوٹھ سے عمل میں لائی گئی۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزم کے قبضے سے 70 لاکھ روپے مالیت کی ملکی وغیرملکی کرنسی برآمد ہوئی، برآمد ہونے والی کرنسی میں 13000 امریکی ڈالر، 8000 سعودی ریال، 1556 یو اے ای درہم،7000 انڈونیشین روپیہ، 1000 یمنی ریال، 318 عمانی ریال، 305 چائینیز یوآن، 174610 افغانی، یورو،عراقی دینار،ترکش لیرا اور 40 لاکھ ایرانی ریال بھی شامل ہیں،ملزم سے 15لاکھ روپے پاکستانی کے علاوہ 5 موبائل فونزبھی شامل ہیں۔ملزم سے کرنسی ایکسچینج سے متعلق ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔

 

