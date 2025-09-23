ڈاکوؤں سے 20پولیس مقابلے ،ایک ہلاک،زخمیوں سمیت 30ملزمان گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کے احکامات کے مدنظر گزشتہ ہفتے کے دوران شہر میں انسداد جرائم کے دوران ڈاکوؤں سے ضلعی پولیس کے 20 مقابلے ہوئے ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈکیت ہلاک جبکہ 21 زخمی ڈاکوؤں سمیت 30 ملزمان کو گرفتارکیا گیا۔۔۔
گرفتار ملزمان سے 24 مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ اور 12 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں۔پولیس نے گزشتہ ہفتے کے دوران کراچی کے ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ زونز میں مجموعی طور پر 732 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا۔پولیس کی جانب سے منشیات کے خلاف جاری مہم اور پولیس مقابلوں کے دوران مختلف علاقوں سے لاکھوں روپے مالیت کی 72 کلو 390 گرام چرس، آئس/کرسٹل اور ہیروئن برآمد کی گئی۔گرفتار ملزمان سے شہریوں سے لوٹ مار اور دیگر وارداتوں میں استعمال شدہ 94 سے زائد مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ بمعہ ایمونیشن برآمد کیا گیا۔