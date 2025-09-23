صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوکل گورنمنٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کا قیام ،عبوری کمیٹی منتخب

  • کراچی
لوکل گورنمنٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کا قیام ،عبوری کمیٹی منتخب

کراچی (اسٹاف رپورٹر)نئی لوکل گورنمنٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آگیا ۔ پیر کو کے ایم سی بلڈنگ میں ایسوسی ایشن کی پہلی عبوری کمیٹی کا بذریعہ ووٹ انتخاب کیاگیا۔۔۔

 ووٹنگ نتائج کے مطابق سینئر صحافی طاہر عزیز، سلیمان سعادت خان ، محمد علی حفیظ ، فرید عالم ، راشد قرار، طلحہ مخدوم اور شعیب مختار عبوری کمیٹی کیلئے منتخب کیے گئے ۔ نومنتخب ارکان نے اعتماد کا اظہار کرنے والے تمام بلدیاتی صحافیوں کا شکریہ ادا کیا۔ عبوری کمیٹی کے ارکان نے کہا کہ ایسویسی ایشن کی رکنیت سازی، آئین کی تشکیل، رجسٹریشن، دفتر کا قیام اور تمام ارکان کی فلاح و بہود کیلئے ہر ممکن اقدامات کیے جائینگے ۔علاوہ ازیں سی ای او واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی اور سی او او واٹر کارپوریشن انجینئر اسداللہ خان نے ایسوسی ایشن کے قیام پر دلی مسرت اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

درود و سلام کی محفل کا انعقاد‘ایم پی اے سمیت علما کی شرکت

سیلاب، نقصانات کے تخمینہ کیلئے فوری سروے کا حکم

سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع

سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ، جوائنٹ سروے ہوگا :وسیم حسن

ڈپٹی کمشنرمنور عباس کا رورل ہیلتھ سنٹر قصبہ گجرات کا دورہ

عوامی خدمت اولین ترجیح ہونی چاہیے :رمضان طاہر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس