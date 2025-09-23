لوکل گورنمنٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کا قیام ،عبوری کمیٹی منتخب
کراچی (اسٹاف رپورٹر)نئی لوکل گورنمنٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آگیا ۔ پیر کو کے ایم سی بلڈنگ میں ایسوسی ایشن کی پہلی عبوری کمیٹی کا بذریعہ ووٹ انتخاب کیاگیا۔۔۔
ووٹنگ نتائج کے مطابق سینئر صحافی طاہر عزیز، سلیمان سعادت خان ، محمد علی حفیظ ، فرید عالم ، راشد قرار، طلحہ مخدوم اور شعیب مختار عبوری کمیٹی کیلئے منتخب کیے گئے ۔ نومنتخب ارکان نے اعتماد کا اظہار کرنے والے تمام بلدیاتی صحافیوں کا شکریہ ادا کیا۔ عبوری کمیٹی کے ارکان نے کہا کہ ایسویسی ایشن کی رکنیت سازی، آئین کی تشکیل، رجسٹریشن، دفتر کا قیام اور تمام ارکان کی فلاح و بہود کیلئے ہر ممکن اقدامات کیے جائینگے ۔علاوہ ازیں سی ای او واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی اور سی او او واٹر کارپوریشن انجینئر اسداللہ خان نے ایسوسی ایشن کے قیام پر دلی مسرت اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے ۔