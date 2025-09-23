صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ،صفائی کا جائزہ

  • کراچی
کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ،صفائی کا جائزہ

کراچی (اسٹاف رپورٹر)کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے پیر کو شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے بارشوں کے بعد صفائی اور سیوریج سمیت شہری مسائل کا جائزہ لیا۔۔۔

 دورہ کے موقع پرڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی کھوسو اورڈپٹی کمشنرکیماڑی راجہ طارق چانڈیو منیجنگ ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی، سی او او واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اسداللہ اور ڈائریکٹر ترقیات نسیم بھٹو ان کے ہمراہ تھے ۔ افسران نے کمشنر کو صٖفائی سیوریج اور تجاوزات اور شہری مسایل کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ مختلف مقامات پر شہری صورتحال بہتر بنانے کے لیے کمشنر نے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دیں َ۔ کمشنر نے کہاکہ متعلقہ شہری ادارے ڈپٹی کمشنرز کی رہنمائی میں مربوط کوششیں کریں۔ انہوں نے پولیس ہیڈ کوارٹرز گارڈن میں سیوریج کے دیرینہ مسئلہ کے حل کے لیے ترجیحی کوشش کرنے کی ہدایت کی ۔

 

