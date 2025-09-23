عدالت نے نیب کو تحقیقات سے کبھی نہیں روکا ،ہائیکورٹ
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ میں کورنگی انڈسٹریل ایریا میں 200 ایکڑ سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ زمین کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے اور انٹری منجمد کرنے کے خلاف دائر درخواست پر عدالت نے قومی احتساب بیورو کو معاملے کی تحقیقات جاری رکھنے کی ہدایت کردی۔۔۔
جسٹس محمد اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے نیب کو تحقیقات سے کبھی نہیں روکا لہٰذا شفاف انداز میں تفتیش کا عمل جاری رکھا جائے ۔ نیب کے تفتیشی افسر علیم بیگ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ 2003 میں سرکاری افسران کی ملی بھگت سے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں 200 ایکڑ سے زائد زمین جعلی طور پر الاٹ کی گئی تھی بعد ازاں حکام نے ان غیر قانونی الاٹمنٹس کو منسوخ کردیا ہے ۔ تفتیشی افسر کے مطابق سرکاری زمین کو نجی افراد نے جعلسازی کے ذریعے اپنے نام منتقل کروایا اور زمین کے کاغذات میں ریکارڈ میں ردوبدل کیا گیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب حکام سے مزید پیش رفت رپورٹ طلب کرلی۔علاوہ ازیں سندھ ہائیکورٹ میں ماڑی پور ٹاؤن اور لیاری ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے درمیان روڈ کٹنگ اور دیگر ٹیکس وصولی کے تنازعے سے مے علق درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے چیف سیکریٹری سندھ، سیکریٹری بلدیات اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کردیئے ۔سماعت کے دوران ماڑی پور ٹاؤن کی جانب سے درخواست پر اعتراضات اٹھائے گئے ۔ عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت آئندہ تاریخ تک ملتوی کردی۔