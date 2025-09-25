ٹریفک حادثات میں خواتین، بچوں سمیت 6 جاں بحق،7زخمی
کندھ کوٹ، کنڈیارو، محراب پور (نمائندگان دنیا ) کندھ کوٹ، نوشہرو فیروز ، دریا خان مری میں ٹریفک حادثات،خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق،8 زخمی ہوگئے۔۔۔
کندھ کوٹ انڈس ہائی وے پر ٹریلر اور رکشے میں تصادم کے نتیجے میں معصوم بچہ وکیل، 2 خواتین ماروی اور خانزادی سمیت 4 افراد جاں بحق ۔جبکہ دو بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہوگئے ، جن میں 2 کی حالت نازک ہے ۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں اور لاشوں کو سول اسپتال کندھ کوٹ منتقل کیا، جہاں زخمیوں کو طبی امداد دے کر سکھر اور لاڑکانہ کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق افراد اور زخمیوں کا تعلق بھنگوار برادری سے بتایا جاتا ہے ۔ پولیس کے مطابق ٹریلر تحویل میں لے لیا، جبکہ ڈرائیور اور کلینر فرار ہو گئے۔ کنڈیارو سے نمائندے کے مطابق نوشہرو فیروز سے کنڈیارو جانے والی موٹر سائیکل قاسم کہاہی کے قریب ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں کنڈیارو کا رہائشی شاہ زیب ملاح موقع پر ہی جاں بحق جبکہ اس کا ساتھی ماجد کلہوڑو شدید زخمی ہوگیا۔ محراب پور سے نمائندے کے مطابق دریا خان مری تھانے کی حدود مہران ہائی وے کے مونگیا موری اسٹاپ پر ٹریلر کی رکشے کو ٹکر سے ڈرائیور محمد سلیم ولد عبد الغفار ملک جاں بحق ہوگیا۔ اسی مقام پر ایک اور حادثے میں تیز رفتار مسافر وین نے رند موری کے رہائشی 2 نوجوانوں اصغر علی اور انور کھوسو کو روند ڈالا، جنہیں شدید زخمی حالت میں نواب شاہ منتقل کر دیا گیا۔