پنشن اصلاحات کے خلاف دوسرے روز بھی احتجاج، ریلیاں

  • کراچی
حیدر آباد، لاڑکانہ، پنگریو، دولت پور (نمائندگان دنیا، بیورو رپورٹ) پنشن اصلاحات کی آڑ میں سندھ کے سرکاری ملازمین کا گلا گھونٹنے اور دیگر ملازم دشمن اقدامات کے خلاف سندھ ایمپلائز الائنس کی جانب سے حیدرآباد ، لاڑکانہ اور پنگریو میں احتجاج اور ریلیوں کا سلسلہ جاری رہا۔۔۔

 حیدر آباد میں بورڈ آف ریونیو سیکریٹریٹ، ڈائریکٹر سیٹلمنٹ سروے ، رجسٹریشن دفاتر،آئی جی رجسٹریشن ہیڈ آفس و دیگر کے باہر کیمپس لگا کر دفاتر بند رکھے گئے ۔ملازمین نے سیاہ پٹیاں باندھ کر، ہاتھوں میں بینرز اٹھا کر نعرے بازی کی۔آل ریونیو سندھ ایمپلائز ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر سید سردار علی شاہ، آپکا سندھ امن گروپ کے صوبائی جنرل سیکریٹری شاہد سومرو، امجد لاشاری، شاہد میاں، سید فتح شاہ، زاہد بالادی و دیگر نے خطاب میں کہا کہ سندھ حکومت اور فنانس ڈپارٹمنٹ کے افسران کی جانب سے پنشن 65 فیصد سے کم کر کے 15 فیصد کرنے کی تجویز ریٹائرڈ ملازمین سے جینے کا آخری سہارا چھیننے کے مترادف ہے ، سندھ بھر کے ملازمین سڑکوں پر نکل آئے ہیں لیکن پیپلز پارٹی حکومت ہمارے پرامن احتجاج کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی، ہم سب ملازمین متحد اور اپنے جائز مطالبات کی منظوری تک پیچھے نہیں ہٹیں گے ، اگر حکومت نے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے تو 6 اکتوبر کو کفن باندھ کر بلاول ہاؤس کے سامنے دھرنا دینگے۔ لاڑکانہ میں دوسرے روز ہائی ویز ایمپلائز یونین سی بی اے سندھ اور آل ریونیو سندھ ایمپلائز ایسوسی ایشن کی جانب سے کالے قانون کے خلاف علیحدہ علیحدہ احتجاجی ریلیاں نکال کر دھرنے دیے گئے ۔ یونین رہنماؤں معشوق کھوسو، خاور حسین ، ممتاز چانڈیو و دیگر نے کہا کہ سندھ حکومت ملازمین کے جائز مطالبات تسلیم کرنے کے بجائے ان پر کالے قانون نافذ کررہی ہے ، جسے کسی صورت قبول نہیں کریں گے ۔ پنگریو میں ہائر سیکنڈری اسکول سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی سے خطاب میں رمضان جونیجو، قائم کھوسو۔ذوالفقار رندودیگرنے کہاکہ پنشن اصلاحات سے سرکاری ملازمین شدیدمعاشی بدحالی کاشکارہوجائیں گے ، ہماری تحریک اپنے حقوق کے حصول اور مطالبات کی منظوری تک صرف جاری رہے گی۔ دولت پور میں الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز، نرسنگ اور میڈیکل اسٹاف سمیت ہیلتھ ورکرز نے یونین رہنماؤں زاہد آرائیں، ڈاکٹر رابیل خانزادہ، ڈاکٹر مدد علی رانجھانی، بشیر احمد ڈاہری، غلام محمد گھلو اور محسن کھیڑو کی قیادت میں حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔

