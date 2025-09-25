لاڑکانہ :اے ایس آئی سمیت2 ملزم گرفتار،4 کلو چرس برآمد
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ) لاڑکانہ میں پولیس افسر منشیات سپلائی کرنے میں ملوث نکلا۔ لاڑکانہ پولیس نے چرس سپلائی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے اے ایس آئی سمیت دو ملزموں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔۔۔
اس حوالے سے ایس ایس پی لاڑکانہ احمد فیصل چودھری نے بتایا کہ لاڑکانہ پولیس نے تھانہ دڑی کی حدود جانوروں کے اسپتال والے علاقے سے اے ایس آئی سمیت دو ملزموں کو 4 کلو چرس سمیت گرفتار کرلیا ۔ گرفتار ملزموں کی شناخت اے ایس آئی نظیر احمد بروہی اور سمندر رند کے نام سے ہوئی ۔ اے ایس آئی سمیت دونوں ملزموں کے خلاف پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے تفتیش کا آغاز کردیا گیا ہے ۔ گرفتار ملزموں سے دیگر ساتھیوں، خریداروں اور سہولت کاروں سے متعلق پوچھ گچھ جاری ہے ۔ ایس ایس پی لاڑکانہ احمد فیصل چودھری نے کہا ہے کہ منشیات فروشوں سمیت دیگر جرائم میں ملوث عناصر کی سرکوبی کے لیے لاڑکانہ پولیس پرعزم ہے ، لاڑکانہ ضلع کو جرائم پیشہ افراد اور جرائم سے پاک بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔