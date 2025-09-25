لسبیلہ یونیورسٹی میدان جنگ بن گئی،پولیس فائرنگ سے 2 طلبہ زخمی
لسبیلہ (نمائندہ ددنیا) تعلیم کا میدان ایک مرتبہ پھر میدان جنگ بن گیا،طالبعلم زخمی، متعدد گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق اوتھل میں لسبیلہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر واٹر اینڈ میرین سائنسز میں طلبہ اور پولیس کے درمیان تصادم،2 طالبعلم زخمی ، پولیس نے متعدد کو گرفتار کرلیا۔۔۔
طالب علم یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف معطل کئے گئے 4 طالب علموں کی بحالی کے لئے احتجاج پر تھے ۔ پولیس طلبہ سے مذاکرات کے لئے لسبیلہ یونیورسٹی پہنچی تو طلبہ نے پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا ۔ پولیس نے طلبہ کو منتشر کرنے کے لئے ہوائی فائرنگ کی ۔ اس دوران 2 طالب علم زخمی ہوگئے جبکہ متعدد طالب علموں کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ سے جب اس حوالے سے معلومات لی گئیں کہ چار طلبہ کو معطل کیوں کیا گیا تھا تو اس حوالے سے یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا تھا طلبہ ایک پروگرام پر بضد تھے ، جو یونیورسٹی کے قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں تھا ، جس کی وجہ سے اجازت نہیں دی گئی ، ان وجوہات کی بنا پر یونیورسٹی انتظامیہ کی بات نہ ماننے پر چار طلبہ کو معطل کیا گیا تھا ، تاہم یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق اب صورتحال کنٹرول میں ہے ۔