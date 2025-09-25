سکھر :نکاسی آب نظام تباہ، جابجا نالیاں اور گٹر ابل پڑے
سکھر (بیورو رپورٹ) سکھر انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت، نکاسی آب نظام تباہ ہو گیا، جگہ جگہ نالیاں اور گٹر ابل پڑے ، شہریوں اور مسافر گاڑیوں کوآمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔۔۔
تفصیلات کے مطابق سکھر انتظامیہ، میونسپل کارپوریشن کے افسران و بلدیاتی نمائندگان کی ناقص کارکردگی کے باعث شہر میں نکاسی آب کا نظام درست ہونے کے بجائے مزید خراب ہو گیا ہے ۔ ڈرینج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے نالیوں اور گٹروں کا پانی سڑکوں پر بہہ رہا ہے ۔ بیراج روڈ نزد فیضان مدینہ مرکز سمیت دیگر تجارتی و رہائشی علاقوں میں نکاسی آب کا نظام خراب ہو نے سے گندا پانی جمع ہے ۔ مصروف ترین علاقوں میں نکاسی آب نظام مفلوج ہونے پر شہری و سماجی حلقوں نے اس حوالے سے سکھر انتظامیہ اور عوامی نمائندگان کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ میونسپل کارپوریشن انتظامیہ اورمحکمہ پبلک ہیلتھ کی نااہلی کی وجہ سے شہر لاوارث بن گیا ہے ، شہر میں ڈرینج سسٹم ناکارہ ہو چکا ، نالیوں اور گٹروں کا گندا پانی سڑکوں پر تالاب کی صورت اختیار کر گیاہے ، شکایت پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی، جس وجہ سے شہریوں کو ان راستوں سے آنے اور جانے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے ۔ انتہائی افسوس کیساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عوامی شکایات کے باوجود کسی قسم کے اقدامات نہیں کئے جا رہے ۔ انہوں نے حکام بالا سے نوٹس لے کر شہریوں کو بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔