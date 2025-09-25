حیدر آباد:کار چور گروہ کا کارندہ گرفتار،9 گاڑیاں برآمد
حیدر آباد (نمائندہ دنیا) اے سیکشن پولیس کی کار چوری میں ملوث گروہ کے خلاف کارروائی، مختلف اضلاع سے چوری شدہ 9 کاریں برآمد کرکے ایک خطرناک ملزم گرفتار کرلیا۔۔۔
پولیس کے مطابق ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو کی ہدایت پر ایس ایچ او اے سیکشن نیک محمد کھوسو نے کارروائی کرتے ہوئے بین الصوبائی کار چور گروہ کے اہم کارندے محمد ناریجو کو گرفتار کرکے اس کے قبضے اور نشاندہی پر 9 کاریں برآمد کرلیں، جن میں سے 6 حیدرآباد ،ایک کراچی ،ایک نوابشاہ اور ایک ملتان سے چھینی گئی تھی۔ ملزم محمد ناریجو کو چنگی ناکہ آٹو بھان سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اپنے ساتھی ممتاز زرداری کے ہمراہ چوری شدہ کار میں کسی واردات کیلئے جارہے تھے ۔ ممتاز زرداری پولیس کو دیکھ کر گاڑی سے اتر کر فرار ہوگیا۔ گرفتار ملزم محمد ناریجو تھانہ اے سیکشن سمیت دیگر تھانوں کے 8 کیسوں میں بھی مطلوب تھا۔ ملزم ایک منظم گروہ کا کارندہ ہے جو طویل عرصے سے شہریوں کو ان کی قیمتی گاڑیوں سے محروم کرکے غیر قانونی فروخت میں ملوث رہا ہے ۔ ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو نے کہا کہ عوام کی جان ومال کے تحفظ کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی ۔