لوہا و اسکریپ کی چوری میں ملوث 4ملزمان گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)بن قاسم پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے تھانہ بن قاسم کی حدود سے لوہا و اسکریپ کی چوری میں ملوث 4 ملزمان طارق، وحید، گل حسن اور دل شیر کو گرفتار کرلیا۔گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 25 کلو سے زائد چوری شدہ کاپر و اسریپ وائر برآمد ہوئیں۔
