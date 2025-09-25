صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوہا و اسکریپ کی چوری میں ملوث 4ملزمان گرفتار

  • کراچی
لوہا و اسکریپ کی چوری میں ملوث 4ملزمان گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)بن قاسم پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے تھانہ بن قاسم کی حدود سے لوہا و اسکریپ کی چوری میں ملوث 4 ملزمان طارق، وحید، گل حسن اور دل شیر کو گرفتار کرلیا۔گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 25 کلو سے زائد چوری شدہ کاپر و اسریپ وائر برآمد ہوئیں۔

بن قاسم پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے تھانہ بن قاسم کی حدود سے لوہا و اسکریپ کی چوری میں ملوث 4 ملزمان طارق، وحید، گل حسن اور دل شیر کو گرفتار کرلیا۔گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 25 کلو سے زائد چوری شدہ کاپر و اسریپ وائر برآمد ہوئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بسیں کم، روٹس طویل، مسافر انتظار کی سولی پر لٹکنے لگے، الیکٹرو بس منصوبہ مسائل کا شکار

سیلاب زدہ خاندانوں کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح : کمشنر

ویکسین سروائیکل کینسر سے بچائو کیلئے انتہائی اہم:شیریں گل

ڈی سی میانوالی کی زیر صدارت ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس

بھیرہ کے تاریخی ورثہ کی بحالی،سیاحت منصوبے کی منظوری:کمشنر

بھاگٹانوالہ کی ہر بچی کو عالمی معیار کی تعلیم تک رسائی میر ا مشن :ڈاکٹر صائمہ مبشرہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن