ملزم کی قید سزا میں شمار کرکے رہائی کاحکم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں ڈکیتی اور غیر قانونی اسلحہ برآمدگی کے مقدمے میں ملزم شہزاد کی سزا کے خلاف دائر اپیل کی سماعت ہوئی، عدالت نے ملزم کی قید کو سزا میں شمار کرتے ہوئے اس کی رہائی کا حکم دے دیا۔۔۔
درخواست گزار کے وکیل لیاقت گبول نے مؤقف اپنایا کہ سیشن عدالت شرقی نے ملزم کو سات سال قید اور 40 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی جبکہ شہزاد پہلے ہی ڈھائی سال سے جیل میں قید ہے ۔ اس لیے اس کی اپیل پر نرم رویہ اپنایا جائے ۔ پولیس کے مطابق ملزم شہزاد نے شہری سے گھر کے باہر موبائل فون چھینا تھا اور اس کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد ہوا تھا۔ یہ مقدمہ جمشید کوارٹر تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ دلائل سننے کے بعد سندھ ہائیکورٹ نے قرار دیا کہ ملزم کی قید کا عرصہ سزا میں شمار کیا جائے۔