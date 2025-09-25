بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کے 2ملزمان گرفتار
کراچی(آئی این پی)سات سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے دو ملزمان پولیس کی پکڑ میں آگئے ، قتل محلے دار نکلے ۔لانڈھی کے علاقے میں 6 روز قبل لاپتہ ہونے والے 7 سالہ بچے سعد کی لاش کچرا کنڈی سے برآمد ہوئی۔۔۔
ڈی ایس پی لانڈھی فائزہ سوڈھار نے بتایا کہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کوگرفتار کرلیا ہے ۔ڈی ایس پی لانڈھی کا کہنا تھا کہ قاتل کوئی اورنہیں دو محلے دار نکلے ، ملزمان سہیل قریشی اورمحمدحسن نے ابتدائی تفتیش میں زیادتی اور قتل کا اعتراف کرلیا ہے ۔پولیس کے مطابق بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنانے کے بعد سر پر وزنی چیز مار کر قتل کیا گیا۔پولیس نے بتایا کہ کہ 45 سالہ سہیل بچے کو چیز دلانے کے بہانے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اغوا کے دو گھنٹے بعد ہی اسے قتل کردیا تھا تاہم ملزمان کے ڈی این اے کے نمونے بھی لیے گئے ہیں۔ پولیس سرجن نے بتایا تھا کہ سر پر وزنی چیز ماری گئی اور زیادتی کے شواہد بھی ملے ہیں۔گذشتہ روز بچے کی لاش ملنے پر علاقے میں کہرام مچ گیا، اہل خانہ اور علاقہ مکینوں نے لانڈھی تھانے کے باہر شدید احتجاج کیا اور پولیس کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کیا۔مظاہرین نے مطالبہ کیا تھا کہ گرفتار ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاہم پولیس حکام کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کردیا گیا۔خیال رہے سعد کی گمشدگی کا مقدمہ پہلے ہی تھانہ لانڈھی میں درج تھا، تاہم پولیس بچے کو بازیاب نہ کرا سکی۔