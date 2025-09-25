بچوں کے جھگڑے میں بڑوں کی لڑائی،12افراد زخمی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سرجانی ٹاؤن عبدالرحیم گوٹھ کے قریب جھگڑے کے دوران ڈنڈوں، بیلچوں اور کلہاڑی کے وار سے 12 افراد زخمی ہوگئے جن میں 4 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔۔۔
تفصیلات کے مطابق سرجانی ٹاؤن عبدالرحیم گوٹھ کے قریب دو گروپوں میں تصادم کے دوران ڈنڈوں، بیلچوں اورکلہاڑی کے وارسے 12 افراد شدید زخمی ہوگئے ، واقعے کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ایمبولینسز کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کرایا جہاں سے چار زخمیوں کو تشویشناک حالت کے باعث جناح اسپتال منتقل کردیا گیا۔زخمیوں میں حیدرعلی ولد میرل، 25 سالہ شاہد ولد میرل، 18 سالہ شہباز ولد میرل، 60 سالہ محمد خان ولد محمد صالح، 30 سالہ محمد وزیرخان ولد محمد خان، 32 سالہ نزیر خان ولد محمد خان، 28 سالہ غلام عباس ولد عمران بخش، 22 سالہ نادر ولد میر بخش، 50 سالہ کریم ولد ولی محمد، 22 سالہ ریاض احمد ولد محمد علی، 32 سالہ حیدرولد حاجی جلال اور 35 سالہ ظہیرعلی ولد محمد خان شامل ہیں۔ایس ایچ او سرجانی ٹاؤن عرفان آصف نے بتایا کہ جھگڑے میں زخمی ہونے والے افراد ایک ہی علاقے کے رہائشی ہیں اورجھگڑا بچوں کی لڑائی سے شروع ہوا۔