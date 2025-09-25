بجلی بلوں میں میونسپل ٹیکس کی وصولی کے خلاف درخواست سماعت کیلئے منظور
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں بجلی کے بلوں کے ذریعے میونسپل ٹیکس کی وصولی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی، عدالت نے درخواست کی فوری سماعت کی استدعا منظور کرتے ہوئے کیس کو 28 اکتوبر کے لیے مقرر کردیا۔۔۔
درخواست گزار کے وکیل طارق منصور ایڈووکیٹ نے موقف اپنایا کہ اس وقت میونسپل ٹیکس کے خلاف مزید درخواستیں بھی زیرِ التوا ہیں تاہم جب تک اس بنیادی درخواست کا فیصلہ نہیں ہوتا دیگر درخواستوں پر بھی عملدرآمد ممکن نہیں۔ عدالت پہلے ہی یہ قرار دے چکی ہے کہ ٹیکس وصولی کے حوالے سے حتمی فیصلہ اسی درخواست کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ وکیل نے مزید کہا کہ ایم یو سی ٹی چارجز کا نفاذ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2013 کی خلاف ورزی ہے ، حتیٰ کہ نیپرا بھی کے الیکٹرک کے ذریعے کے ایم سی ٹیکس وصولی کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے ۔ طارق منصور ایڈووکیٹ نے مؤقف اپنایا کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے عدالت کے 29 مئی 2024 کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے ۔